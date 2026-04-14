У березні 2025 року правоохоронці провели обшуки у складському приміщенні та магазинах мережі Vapors Shop у Львові

Шевченківський районний суд Львова визнав винним львів’янина Вадима Петріва у незаконному придбанні, зберіганні та збуті підакцизних товарів. За продаж контрафактних рідин для електронних сигарет йому призначили штраф у розмірі 119 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

За матеріалами справи, злочинна група організувала нелегальну схему збуту контрафактної продукції через мережу магазинів Vapors Shop у Львові, до якої входив обвинувачений. Впродовж 2024–2025 років учасники закуповували, зберігали та продавали у роздріб рідини для електронних сигарет без акцизу через мережу вейп-магазинів у Львові, а також здійснювали продаж через «Нову пошту».

Зазначається, що Вадим Петрів отримував партії контрафактних підакцизних товарів, перевозив їх на склад, займався доставкою товару до торгових точок і поштових відділень, а отриману готівку передавав організатору схеми.

У березні 2025 року під час обшуків у складському приміщенні на вул. Ткацькій, 29, в автівці Renault Kangoo, якою перевозили товар, та в магазинах у Львові правоохоронці вилучили партію електронних сигарет і рідин без марок акцизного податку. Зокрема йдеться про магазини на вулицях Мазепи, Виговського, Торговій, Бандери, проспекті Чорновола та площі Петрушевича.

У суді Вадим Петрів повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Також обвинувачений задонатив 50 тис. грн на ЗСУ.

Суддя Петро Невойт визнав чоловіка винним у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів і призначив йому покарання у вигляді штрафу 119 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На вирок можуть подати апеляцію.