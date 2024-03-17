Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Ірину Кахній, чия неповнолітня донька потрапила у реанімації з отруєнням алкоголем. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, випадок трапився на початку грудня 2023 року. Неповнолітню доньку Ірини Кахній у важкому стані без свідомості доставили у реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ з алкогольною інтоксикацією.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо жінки адмінматеріали про неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду матір дівчини не прийшла. У матеріалах справи є письмові пояснення Ірини Кахній, у яких вона визнала свою провину та зазначила, що провела з донькою виховну бесіду.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали та визнала матір дівчини винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй 850 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.