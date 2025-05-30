Рокитнівський районний суд виніс вирок рівнянці Софії Кулакевич, яка під час конфлікту облила знайому засобом для чищення труб «Кріт». Потерпіла отримала опіки обличчя та голови. За скоєне обвинуваченій призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 27 травня, інцидент стався ввечері 12 березня 2025 року. Близько 22:00 обвинувачена Софія Кулакевич під час конфлікту зі знайомою вилила на неї засіб для чищення труб «Кріт». Потерпіла отримала множинні опіки шкіри 1-2 ступеня. Зокрема, у жінки діагностували пошкодження шкіри голови та обличчя (лобової, скроневої, брівно-надбрівної ділянок та верхньої повіки правого ока).

Під час судового розгляду справи Софія Кулакевич не назвала причини конфлікту, проте повністю визнала свою провину.

Суддя Алла Комзюк визнала рівнянку винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень (ч.2 ст.125 КК України) й призначила 850 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.