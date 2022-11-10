Монастириський райсуд призначив штраф жінці, син якої їздив на мопеді без мотошолома. Крім того, підліток не мав водійського посвідчення. У суді матір хлопця зізналась, що сама попросила сина поїхати на мопеді до родичів, однак не помітила, що він не вдягнув мотошолом.

Інцидент стався 10 серпня цього року. Поліцейські зупинили неповнолітнього хлопця, який їхав на мопеді Mustang MT 125-8 без мотошолома. Крім того, у нього не було водійського посвідчення. Оскільки підлітку ще немає 16 років і нести адмінвідповідальність він не може, протокол склали на його матір за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків.

Жінка у судовому засіданні свою провину визнала повністю. Пояснила, що того дня попросила сина поїхати до родичів на мопеді по молоко, однак не помітила, що він не вдягнув мотошолом.

Суддя Ігор Галіян визнав жінку винною у порушенні ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання обов'язків щодо виховання дітей) та призначив їй мінімальне покарання – 850 грн штрафу. Також жінка повинна сплатити 496 грн судового збору.

Судячи з інформації на сайті судової влади, жінка не подавала апеляцію. Тож рішення набрало законної сили.