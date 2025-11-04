Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та збільшив штраф для вчителя

Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора на вирок вчителю трудового навчання зі Стрия Назару Данчевському, який за хабар обіцяв організувати незаконний перетин кордону для ухилянта. Суд першої інстанції покарав вчителя за зловживання впливом штрафом у 85 тис. грн, а апеляційний суд збільшив розмір штрафу майже удев’ятеро – до 730 тис. грн (17500 доларів).

У лютому 2025 року вчителя загальноосвітньої школи міста Стрия Назара Данчевського затримали на парковці гіпермаркету після одержання 17,5 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на прикордонника, щоб чоловік у воєнний час міг перетнути кордон у напрямку країн Європейського Союзу. На вирок першим звернуло увагу видання «Судовий репортер».

У судовому засіданні обвинувачений не заперечував те, що сталося, і визнав вину. Розповів, що влітку 2024 року відпочивав у місті Берегово Закарпатської області. Там він познайомився з чоловіком, який представився працівником прикордонної служби і сказав, що в разі потреби, може посприяти у перетині кордону.

У суді педагог у вчиненому розкаявся, обіцяв більше такого ніколи не чинити і просив суворо його не карати. Суд першої інстанції оштрафував вчителя на 85 тис. грн. Прокурор подав апеляцію.

Обвинуваченого судили за ч.2ст. 369-ККУ, якою передбачено штраф до пʼяти тисяч неопоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 тис. грн.

Але відповідно до ст. 53 ККУ, розмір штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди або отриманого внаслідок злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого статтею, за якою засуджується особа. Ця позиція також підтверджується висновками Верховного Суду в іншій подібній справі.

Апеляційний суд погодився із доводами прокурора і збільшив суму штрафу до 730 тис. грн, що є еквівалентом до 17500 доларів – суми одержаної вчителем неправомірної вигоди.