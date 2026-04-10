Організатор схеми за 15 тис. доларів також мав забезпечити бронювання у «Резерв+»

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину Олегу Денису, який за 15 тис. доларів організував схему переправлення ухилянтів за кордон. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, Олег Денис організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків через кордон. До злочинної схеми він долучив спільників, які мали на кілька днів надати безкоштовне помешкання у с. Нижні Ворота Закарпатської області та допомогти із незаконним перетином кордону.

У березні-квітні 2025 року організатор схеми домовився про зустріч із клієнтом в кафе у Львові на вул. Стрийській, 45. За свої послуги він вимагав 15 тис. доларів. Зокрема, 7,5 тис. доларів чоловік мав залишити йому як завдаток за виготовлення документів, а іншу суму – сплатити в день перетину кордону через довірену особу у Львові. Також за цю суму Олег Денис мав забезпечити бронювання у «Резерв+», для цього клієнт мав надати фото паспорта.

Так, 10 квітня 2025 року організатор схеми домовився із клієнтом про зустріч у кафе «Мід Бар» у Львові на вул. Кульпарківській, 230. Під час зустрічі він проконсультував чоловіка щодо безперешкодного виїзду за кордон та надав усні гарантії. Поліцейські затримали Олега Дениса під час отримання завдатку у розмірі 5 тис. доларів (близько 208 тис. грн за тодішнім курсом НБУ).

У суді Олег Денис свою вину визнав повністю, просив суворо його не карати, оскільки має інвалідність та не може самостійно пересуватися, а також повідомив, що бажає половину грошей із суми застави перерахувати на ЗСУ.

Суддя Іванна Іванюк визнала Олега Дениса винним у незаконному переправленні через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши йому 3 роки іспитового терміну. Також частину грошей із суми застави вирішено перерахувати на ЗСУ. Речові докази, такі як авто, телефон та гроші, конфіскувати в дохід держави, а частину – повернути обвинуваченому. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.