Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок водієві САЗ Івану Мосяку, який спричинив ДТП, в якому загинув чоловік. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 21 вересня 2023 року у селі Селець Дрогобицького району. Водій автомобіля САЗ 3507 Іван Мосяк відбуксирував автомобіль ВАЗ 21011, після чого перехожий мав відʼєднати мотузку від фаркопу, однак водій САЗ рушив уперед та ліворуч і потягнув за собою ВАЗ, який наїхав на чоловіка. Внаслідок ДТП він отримав низку важких травм та помер за кілька днів у лікарні.

У суді Іван Мосяк свою провину визнав та пояснив, що того дня мав допомогти знайомому витягнути його автомобіль із канави, втім трапилась трагічна випадковість. Із родичами загиблого примирився.

Враховуючи обставини справи, суддя Дрогобицького міськрайонного суду Зоряна Павлів визнала Івана Мосяка винним за ч. 2 ст. 286 та призначила йому 5 років позбавлення волі з вилученнями водійського посвідчення на три роки. Втім суд звільнив його від відбування покарання та замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.