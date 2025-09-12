Георгія Горвата підозрюють у незаконному продажі лісу

Депутату Закарпатської облради Георгію Горвату, якого підозрюють у незаконному продажі лісу, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Правоохоронці оскаржуватимуть рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 12 вересня, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 23.00 до 6.00.

«Натомість, прокурор клопотав про домашній арешт із покладенням обов’язку не відлучатись із постійного місця проживання упродовж усієї доби. Прокуратура оскаржить запобіжний захід», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, очільника депутатської комісії з питань екології та використання природних ресурсів Закарпатської облради Георгія Горвата затримали за підозрою у співорганізації схеми нелегального продажу дуба.

За матеріалами слідства, він діяв у змові із керівником Берегівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», особисто домовляючись із покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Близько 400 тис. грн за одну з поставок переказали на банківський рахунок дружини депутата. Загальна вартість незаконно реалізованої деревини становить понад 1 млн грн.

За перевезення та збут незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), Георгію Горвату загрожує до 7 років ув’язнення.