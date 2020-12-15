Депутатка від партії «За майбутнє» Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду 7 грудня

Хмельницький окружний адміністративний суд призупинив дію рішення Хмельницької обласної ради від 7 грудня про обрання її головою Віолети Лабазюк від партії «За майбутнє». Про це йдеться в ухвалі суд від 14 грудня, пише «Суспільне».

До суду звернувся депутат Хмельницької облради, представник партії «За конкретні справи» Вадим Лозовий. Він заявив, що під час підрахунку голосів лічильна комісія врахувала два бюлетені з некоректно проставленими позначками. Ідентичні позови подали депутатами Оксаною Бочкарьовою («Слуга народу») та Олександром Розізнаним («Батьківщина»). Рішення набирає чинності з моменту його постановлення та може бути оскаржене в апеляційній інстанції протягом 15 днів.

Під час брифінгу, який відбувся після ухвали суду, Віолета Лабазюк назвала припинення її повноважень, як голови обласної ради, політичним тиском.

Депутатку від «За майбутнє» Віолету Лабазюк обрали головою Хмельницької обласної ради 7 грудня. За неї проголосували 33 депутати. Її єдиною конкуренткою була кандидатка від «Слуги народу» Оксана Бочкарьова, яка отримала 27 голосів.

До слова, до Хмельницької облради, як заначено на сайті ЦВК, пройшли сім партій – «Команда Симчишина» (13), «За майбутнє» (13), «Слуга народу» (10), «За конкретні справи» (10), «Європейська солідарність» (7), «Батьківщина» (7) та «Радикальна партія Олега Ляшка» (4).

Що відомо про Віолету Лабазюк

Народилася у Волочиську, що на Хмельниччині, 17 липня 1986 року. Навчалася у Хмельницькому Національному університеті за спеціальністю «фінанси». Також навчалася у бізнес-школі МІМ, який розташований у Києві.

Дружина народного депутата від «За майбутнє» Сергія Лабазюка. Очолює його благодійний фонд «Ми поруч», який діє у Хмельницькій області.