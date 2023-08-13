Водночас суд не заборонив відвідувати митрополиту Києво-Печерську Лавру

Солом'янський районний суд Києва продовжив дію зобов'язань, які поклали на митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. Йдеться про продовження терміну носіння електронного браслета та ще кількох зобов'язань, повідомив у неділю, 13 серпня, адвокат проросійського митрополита Микита Чекман у коментарі «Суспільному».

Павло Лебідь, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії має виконувати зобов'язання, поки триває розслідування. Зазначається, що митрополит може виконувати зобов'язання перед судом не довше двох місяців.

За словами Микити Чекмана, прокурор також просив суд заборонити митрополиту відвідувати Києво-Печерську Лавру, з якої нещодавно виселили ченців УПЦ МП. Проте суд відхилив клопотання прокурора.

Павло Лебідь під час розслідування має виконувати такі зобов'язання:

носити електронний браслет;

не залишати село Вороньків, де розташований його маєток, без сповіщення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, повʼязаних із небезпекою для життя та здоровʼя);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

не спілкуватися з потерпілими та свідками.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ оголосила митрополиту Павлу підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), а згодом – за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдання агресії Росії). Суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт, а в липні 2023 року змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

9 серпня Павло Лебідь вийшов з-під арешту, оскільки за нього внесли заявлену заставу. В СБУ заявили, що звільнення митрополита з-під варти не вплине на справедливий розгляд справи.