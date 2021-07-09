Захист Віктора Медведчука планує оскаржувати рішення суду

Печерський райсуд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, до 7 вересня. Рішення слідчий суддя Сергій Вовк ухвалив вранці у п‘ятницю, 9 липня, повідомляє «Укрінформ».

Засідання почалося о 9:00 ранку 8 липня і тривало близько 13 годин. Після цього слідчий суддя Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати і заявив, що оголосить рішення 9 липня орієнтовно о 8.00 або 8.30.

«Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати своє місце проживання строком до 07.09.2021 року включно», – оголосив суддя.

Захист Медведчука планує оскаржувати рішення.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту до вересня, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на ймовірних співучасників, свідків, переховування, знищення, спотворення речових доказів. Також прокурори наголосили на тому, що наразі у справі встановлені не всі ймовірні учасники.

Адвокати ж просили скасувати запобіжний захід та наголошували на тому, що ризики необґрунтовані, а підозра незаконна. На думку захисту, запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту порушує право Медведчука на працю.

Розслідування, за словами захисту, СБУ здійснювала незаконно, оскільки ним мало займатися ДБР, а експертизи адвокати називають сфальсифікованими і заангажованим, оскільки їх виготовляв орган підконтрольний СБУ. Також адвокати наголошували на позитивній репутації народного депутата, його міцних соціальних зв’язках та наявності постійного місця роботи, пише «Громадське».

Під судом під час засідання чергували охоронці фірми «Шторм» та представники ГО «Патріоти — За життя» Віктора Чорного та Іллі Киви. Також до суду прийшло кілька десятків однопартійців Віктора Медведчука. Вони виявляли бажання взяти Віктора Медведчука на поруки.

Віктор Медведчук заявив, що його адвокати виявили порушення в експертизах, які є в матеріалах справи. У п'ятницю, 9 липня, суд має оголосити рішення щодо запобіжного заходу депутату pic.twitter.com/xnxecEHkxq — hromadske (@HromadskeUA) July 8, 2021

Сам Віктор Медведчук підтримав захисників та наголосив на тому, що справою про державну зраду щодо нього влада намагається протистояти своїм опонентам.

«Такий інструмент, як стаття про державну зраду використовується владою для боротьби з тими, хто думає інакше, хто сповідує іншу ідеологію, хто має свій погляд на розвиток подій, на розвиток країни, на її реформи, з тими, хто звертає увагу на питання з якими влада нічого не робить», — заявив Медведчук.

Як інформував ZAXID.NET, 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Перед тим СБУ прийшла з обшуками до будинку на вулиці Монтажників, де Медведчук живе із сім'єю, та кількох приміщень, пов'язаних із ним.

Обвинувачення підозрює Медведчука й Козака у державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу; максимальне покарання — до 15 років ув’язнення) та порушенні законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу; максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі).

Зокрема, Медведчука й Козака вважають причетним до трьох епізодів: замах на розкрадання природних ресурсів України, передання секретної інформації про Збройні Сили та організація підривної діяльності.

13 травня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука, апеляційний суд залишив у силі ухвалу суду першої інстанції.

Де перебуває Тарас Козак наразі невідомо. За попередньою інформацією СБУ він може бути у Росії, Віктор Медведчук заявляв, що той лікується в Білорусі. Суд дав дозвіл на затримання Козака, його оголосили у розшук.

Детальніше про те, у чому підозрюють Віктора Медведчука, читайте у нашому матеріалі.