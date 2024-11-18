Будівельні роботи в Старому місті розпочали 17 жовтня 2024 року

Волинський апеляційний суд наклав арешт на земельну ділянку по вулиці Кафедральній, 13, що в Старому місті Луцька. Саме там приватна фірма «Містобудконцепт» будує житлово-офісний комплекс. Для цього будівельники залили бетоном 400-річні підземелля, повідомив 18 листопада сайт «Конкурент».

Слідчі розпочали розслідування за фактом руйнування історичної пам'ятки восени 2024 року. 17 жовтня, коли 400-річні підземелля в Луцьку почали заливати бетоном, на місце події приїхали журналісти та активісти. Вони зафіксували порушення та звернулися до правоохоронців. У пресслужбі прокуратури тоді повідомили, що відкрили кримінальне провадження й встановлюють законність проведення робіт. Водночас у міськраді заявили, що насправді бетоном «консервують підземелля для майбутніх археологічних досліджень».

Згодом матеріали справи передали до суду, проте суддя Вячеслав Покидюк не задовольнив клопотання прокурора про арешт земельної ділянки та припинення проведення будь-яких робіт. Відтак, правоохоронці звернулися у Волинський апеляційний суд, який ухвалив рішення про «накладання арешту на земельну ділянку шляхом заборони її відчудження та користування не за цільовим призначенням».

Засідання відвідали активісти ГО «Семиярусна гора», які влаштовували мирні зібрання у Старому місті, аби запобігти руйнуванню історичних підземель, а також представник Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик, за чиєю заявою відкрили кримінальне провадження. Він зауважив, що не дуже задоволений рішенням суду, адже прохання прокурорів задовольнили частково, а не повністю.

Журналісти також зазначають, що міськрада ухвалила рішення про передачу землі на вулиці Кафедральній, 13 та Драгоманова, 15, в оренду ТзОВ «Містобудконцепт» ще у квітні 2024 року. За даними аналітичної системи YouControl, власником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Містобудконцепт» є Олексій Бортнік. Під час розгляду цих рішень, інтереси компанії представляв Сергій Козак. Він розповів, що на Кафедральній, 13 та Драгоманова, 15 планують звести житлово-офісний комплекс і запевнив, що все буде в стилі Старого міста. Сергій Козак – керівник, засновник і бухгалтер у кількох компаніях. Деякі з них зареєстровані у приміщенні БЦ «Директорія» на вулиці Винниченка у Луцьку, власником якого є соратник олігарха, народного депутата від партії «За майбутнє» Ігоря Палиці, регіонал Олександр Товстенюк.