За скоєне 21-річний хлопець отримав 7 років 6 місяців ув’язнення, а 22-річна дівчина – 8 років тюрми

Сихівський районний суд Львова визнав винними двох киян, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати відділ поліції на проспекті Червоної Калини, 66 у Львові. За скоєне 21-річний хлопець отримав 7 років 6 місяців ув’язнення, а 22-річна дівчина – 8 років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, 22-річну киянку Катерину Серденко та 21-річного Адама Зеленчука завербували через телеграм. За підрив поліцейського приміщення виконавцям пообіцяли 3 тис. доларів. Так, 31 березня 2025 року спільники приїхали до Львова і за вказівками замовника забрали сумку із схованки поблизу перехрестя Княгині Ольги та Наукової у Львові, у якій лежав пристрій з вибуховою речовиною. Після цього пара зберігала сумку з вибухівкою у хостелі, де вони зупинилися. Увечері того ж дня обвинувачені на авто поїхали до поліцейського відділу на проспекті Червоної Калини, 66, де намагалися закласти вибухівку неподалік входу до приміщення, але їх було затримано правоохоронцями.

У суді Катерина Серденко вину не визнала. За її словами, до Львова вона приїхала через те, що її подруга запропонувала привезти сумку з грошима. Обвинувачена стверджувала, що саме за це мала отримати 3 тис. доларів. Далі до цього завдання долучився її знайомий, який вирішив поїхати з нею. Після того як вони отримали координати і знайшли сумку, вони побачили всередині конструкцію з вогнегасника та проводів. За її словами, після того як вони все побачили, то хотіли викинути знахідку в річку, але річки у Львові не знайшли.

Адам Зеленчук також не визнав вини. Він розповів, що після того, як знайшли сумку, запанікували та запідозрили, що це може бути бомба. Але після того, як його знайома зателефонувала до подруги, яка попросила виконати цю роботу, та переконала їх, що в сумці балон з фарбою, який вони мають розпилити.

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«Він приєднував дроти мобільного телефону, також запакували інший телефон з павербанком у пачку з-під пластівців, потім повезли цю сумку на адресу, яку надіслали на телефон, де їх затримали працівники СБУ», – йдеться у матеріалах справи.

Справу розглянула колегія суддів (Ольга Бойко, Оксана Беспальок та Олена Горбань), які визнали Катерину Серденко та Адама Зеленчука винними у замаху (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ) та вчиненні терористичного акту, а також у незаконному придбанні, зберіганні та носінні вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). За скоєне Катерину Серденко ув’язнили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адам Зеленчук отримав 7 років 6 місяців позбавлення волі. З них також стягнули по 11,5 тис. грн витрат на експертизи. Вирок ще можна оскаржити.

До слова, як раніше писав ZAXID.NET, прокурор змінив правову кваліфікацію обвинувачених. Із державної зради справу перекваліфікували на замах на терористичний акт. Відтак за цією статтею максимальне покарання передбачено вісім років ув’язнення.

Нагадаємо, 31 березня 2025 року у Сихівському районі Львова правоохоронці затримали чоловіка та жінку, у яких виявили вибухівку. Спочатку правоохоронці офіційно не розголошували подробиць затримання.