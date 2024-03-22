Жидачівський райсуд, який виніс вирок Тарасу Янку

Жидачівський районний суд визнав винним Тараса Янка в умисному вбивстві з перевищенням меж самооборони та призначив покарання – два роки позбавлення волі. За матеріали справи, між обвинуваченим та його зятем виникла бійка. Під час конфлікту Тарас Янко схопив ножа та завдав чоловікові удар у серце. Інцидент трапився пізно ввечері 21 липня 2023 року.

Під час судових засідань обвинувачений частково визнав провину й переконував, що захищався від нападника. Він пояснив, що приїхав у гості до своєї доньки в село Покрівці, щоб допомогти зятеві по господарству. Під час вечері між зятем та донькою обвинуваченого виник конфлікт. Тарас Янко розповів, що зять тягнув його доньку за волосся й не реагував на зауваження. Згодом між ними почалася бійка.

Зять кілька разів вдарив тестя в обличчя, живіт та ребра. Обвинувачений просив доньку й сваху викликати поліцію. Тарас Янко зазначив, що оборонявся всім, що потрапляло до рук і випадково вихопив ніж. Він зрозумів, що зять загинув, вже коли приїхала поліція.

«Обвинувачений не бачив, що саме тримав у руках. Він упав та не міг встати. Зять продовжував завдавати ударів. Раптом все припинилось. Зять лежав на ньому… Тарас Янко перевернув зятя, той важко зітхнув, з його тіла щось стричало коричневе. Він не зрозумів, що сталось… Крові не було… Він не розумів, що робиться», – йдеться у вироку.

Суддя Святослав Сливка визнав винним Тараса Янка в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст.118 ККУ) та призначив йому два роки позбавлення волі. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.