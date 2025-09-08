На вирок можуть подати апеляцію

Івано-Франківський міський суд визнав місцеву мешканку Ольгу Борисюк винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. За поширення в тіктоці відео російської ІПСО працівниці кондитерської фабрики «Стимул» призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 серпня, у листопаді 2024 року обвинувачена на власній сторінці в тіктоці поширила кілька відео із публічними закликами до військовослужбовців ЗСУ припинити відсіч російській агресії та не виконувати накази командирів, поки керівництво країни не відповість усім полоненим та родичам загиблих.

Під час судового засідання Ольга Борисюк визнала свою вину і розповіла, що у 2022 році, після розлучення з чоловіком, познайомилася з хлопцем, який згодом став на захист України. Востаннє бачилася з ним під час навчань у липні 2024 року, а потім дізналася, що він потрапив у полон під час бойових дій у Курській області. Обвинувачена сказала, що поширювала відео на прохання полоненого, нібито для пришвидшення його обміну, однак зараз розуміє, що це перешкоджання Збройним силам України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Ольгу Борисюк винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначила їй 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.