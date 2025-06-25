Волинянину присудили 9,5 років тюрми за зґвалтування неповнолітньої падчерки
Обвинувачений залякував потерпілу, аби та мовчала про злочин
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю за неодноразове зґвалтування неповнолітньої падчерки. Чоловік повністю заперечував свою провину і стверджував, що потерпіла усе вигадала. Проте прокурори довели причетність обвинуваченого до злочину – за скоєне йому призначили 9,5 років тюрми.
Як йдеться у вироку від 19 червня, мешканець Ковельського району ґвалтував падчерку впродовж 2020-2023 років. Потерпіла заявила про щонайменше три випадки сексуального насильства. Перший стався у серпні 2020 року. Обвинувачений та його 14-річна падчерка опинилися вдвох на автодорозі поблизу села Дроздині – тоді чоловік повів неповнолітню у кювет і погрозами примусив до сексу. Вдруге вітчим зґвалтував дівчинку у їхньому будинку восени 2021 року, скориставшись відсутністю вдома інших членів сімʼї. Втретє злочин стався 5 червня 2023 року. Пʼяний обвинувачений повалив потерпілу на ліжко та торкався її статевих органів.
Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю заперечив свою вину і стверджував, що падчерка його обмовила. Проте слова потерпілої підтвердив її брат, який також став свідком злочину. Крім того, результати судово-медичної експертизи підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.
Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, у період вчинення злочинів волинянин страждав на легку розумову відсталість з алкогольним обтяженням, внаслідок чого не міг повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Суддя Марина Грідяєва визнала мешканця Ковельського району винним за ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування неповнолітньої) й призначила 9,5 років позбавлення волі. Обвинуваченого відправлять на примусове лікування. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.