Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю за неодноразове зґвалтування неповнолітньої падчерки. Чоловік повністю заперечував свою провину і стверджував, що потерпіла усе вигадала. Проте прокурори довели причетність обвинуваченого до злочину – за скоєне йому призначили 9,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 19 червня, мешканець Ковельського району ґвалтував падчерку впродовж 2020-2023 років. Потерпіла заявила про щонайменше три випадки сексуального насильства. Перший стався у серпні 2020 року. Обвинувачений та його 14-річна падчерка опинилися вдвох на автодорозі поблизу села Дроздині – тоді чоловік повів неповнолітню у кювет і погрозами примусив до сексу. Вдруге вітчим зґвалтував дівчинку у їхньому будинку восени 2021 року, скориставшись відсутністю вдома інших членів сімʼї. Втретє злочин стався 5 червня 2023 року. Пʼяний обвинувачений повалив потерпілу на ліжко та торкався її статевих органів.

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю заперечив свою вину і стверджував, що падчерка його обмовила. Проте слова потерпілої підтвердив її брат, який також став свідком злочину. Крім того, результати судово-медичної експертизи підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, у період вчинення злочинів волинянин страждав на легку розумову відсталість з алкогольним обтяженням, внаслідок чого не міг повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суддя Марина Грідяєва визнала мешканця Ковельського району винним за ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування неповнолітньої) й призначила 9,5 років позбавлення волі. Обвинуваченого відправлять на примусове лікування. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.