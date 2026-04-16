Депутат від AfD Тім Шрамм (на фото в центрі)

22-річний німецький депутат від проросійської правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тім Шрамм, який у 2025 році воював за Україну, отримав 1 200 євро штрафу за поширення посту з емблемою бригади «Азов». Суд визнав цю символіку забороненою в Німеччині. Про це 15 квітня повідомило видання Under fire news.

Як ідеться, у грудні 2025 року Шрамм відповів ірландському журналісту з Москви Чаю Боузу, який опублікував в іксі фотографію військових 12-ї бригади НГУ «Азов» зі смолоскипами в руках. Під фото пропагандист написав, що «Україна є більшою загрозою для Європи, ніж коли-небудь буде Росія».

У відповідь Шрамм написав, що Німеччина могла б багато чого повчитися в українського національного руху.

Hyperstabiles Foto. Wir Deutschen können viel von der ukrainischen Nationalbewegung lernen! https://t.co/jhdFaASq7q — schrammi (@ogschrammi) December 4, 2025

Згодом політика звинуватили в тому, що, цитуючи пост ірландського журналіста, він поширив символ бригади «Азов», який було видно на шевроні українського солдата.

Невідома людина повідомила про цей пост Тіма Шрамма в поліцію, і після повернення з гуманітарної поїздки в Україну той отримав підозру, а згодом і обвинувальний вирок.

Німецькі правоохоронці вважали, що емблема «Азову» нагадує німецький символ «Вольфсангель» («вовчий гак»), – середньовічний символ, який став заборонений у Німеччині після того, як його почали використовувати неонацисти у контексті Третього рейху.

Прокурор стверджував, що через статус Шрамма як правого політика та через те, що «люди з палаючими смолоскипами нагадують Третій Рейх», політик ймовірно мав на меті дописом прославити нацизм і має понести за це покарання.

Видання зауважує, що німецький суд виніс вирок у справі Шрамма у прискореному порядку, призначивши політику штраф у розмірі 1 200 євро.

Зазначимо, в Україні дзеркальне відображення «Вольфсангеля» має назву «Ідея Нації». Символ «Ідея Нації» є монограмою літер «І» та «N». Символ створили 1992 року як емблему «Соціал-національної партії України». Також цю емблему використовувала громадська організація «Патріот України», а згодом він з’явився на символіці тоді ще батальйону, а нині 12-ї бригади Нацгвардії «Азов».

Нагадаємо, у липні 2025 року стала відомою історія 22-річного німецького депутата від AfD Тіма Шрамма, який таємно поїхав воювати за Україну. Він служив мінометником і оператором розвідувальних дронів з березня по червень 2025 року. Після повернення з України керівництво AfD вирішило виключити Шрамма з партії. У відповідь Шрамм відмовився підписати документ щодо складання повноважень.