Суд відхилив апеляцію засудженого до довічного ув'язнення стоматолога-різника Ігоря Вуйціва

Ігор Вуйців у суді першої інстанції

Колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області розглянула апеляційні скарги обвинувачених Ігоря Вуйціва, Юлії Бойко та їх захисників на вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 17 червня 2016 року. Ним лікаря Вуйціва та його поплічницю було визнано винними в умисному убивстві двох людей, стоматолога було засуджено до довічного ув’язнення. Про це повідомили в прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області.

Нагадаємо, лікар-стоматолог з Івано-Франківська, 29-річний Ігор Вуйців, закатував 27-річного Антона Кучерака і 35-річного Ігоря Струтинського. Ще з живих людей він вирізав нутрощі, розчленовані тіла викинув на смітник.

Згідно з вироком суду, у вересні 2014 року обвинувачений зустрівся в центрі Івано-Франківська зі своїм знайомим Струтинським. Придбавши пляшку горілки, вони пішли до стоматологічного кабінету, де працював Вуйців, для пиятики. Незабаром до них приєдналась 29-річна Юлія.

Усі вони пили алкоголь, потім посварились. Стоматолог вирішив убити свого знайомого. Покликав його до ванної кімнати і там убив. Щоб відвернути від себе підозру, обвинувачений зі свого телефону зателефонував потерпілому, на нетривалий час підняв слухавку, а потім викинув мобільний у смітник. Вчинивши умисне вбивство, Вуйців вирішив приховати сліди злочину та розчленувати труп, а потім разом із своєю співмешканкою частинами винесли та сховати тіло на території покинутої будівлі.

Окрім цього, у жовтні 2014 року Вуйців за аналогічних обставин убив і позбувся тіла Антона Кучерака.

В апеляційних скаргах обвинувачений Ігор Вуйців та його захисники просили вирок суду першої інстанції скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд. Юлія Б. (була засуджена до трьох років тюрми) та її захисники заперечили проти задоволення цих апеляцій та підтримали власні апеляційні скарги, в яких просили пом'якшити призначене їй покарання, звільнивши від відбування покарання з випробуванням.

Представник потерпілих і прокурор заперечили проти доводів апеляцій, вирок суду першої інстанції вважали законним і обґрунтованим та просили залишити його без змін.

Заслухавши суддю-доповідача та думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, колегія суддів прийшла до переконання, що місцевий суд дійшов обґрунтованого висновку про доведеність вини стоматолога у скоєні тяжких злочинів, запевнили у прес-службі суду.

«З урахуванням наведеного, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги обвинувачених та їх захисників слід залишити без задоволення, а вирок Івано-Франківського міського суду — без змін», — йдеться у повідомленні прес-служби.