Обвинувачений у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко (на фото) залишається під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, якого обвинувачують в убивстві журналіста Павла Шеремета. Про це йшлося на засіданні суду, трансляцію якого вів YouTube-канал Судова влада.

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, 27 липня, залишивши без задоволення клопотання захисту Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобовʼязання.

«Клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу обвинувачуваному Антоненку Андрію... з домашнього арешту на особисте зобов’язання залишити без задоволення», – сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

До розгляду цього клопотання суд продовжував розгляд справи по суті обвинувачення трьох фігурантів справи.

Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 11:00 2 серпня.

Як інформував ZAXID.NET, 30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.