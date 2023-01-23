Раніше суд відмовився обрати Олександру Мамаю запобіжний захід

У понеділок, 23 січня у Київському райсуді Полтави розглянули клопотання про відсторонення від посади голови Полтавської громади Олександра Мамая. Про це сам міський голова розповів у коментарі «Суспільному».

Про відсторонення від посади Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ, просили представники прокуратури. Це клопотання розглянув суддя Київського райсуду Полтави Юрій Бабенко. На засіданні, яке тривало понад дві години, Мамая вирішили не відсторонювати від виконання обов’язків.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру.

У відповідь на це мер Полтави заявив, що інформація, яку він поширив на брифінгу, була відкритою.

Розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Мамаю та відсторонення його від виконання обов’язків мав Октябрський райсуд Полтави. Однак слідчі судді тричі заявляли про самовідводи. Тому Полтавський апеляційний суд визначив для розгляду Київський райсуд.

20 січня суд не обрав голові Полтавської громади Олександру Мамаю запобіжного заходу.