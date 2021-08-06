Суд відправив під арешт чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін
Володимир Прохнич перебуватиме під арештом до 27 вересня
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Згідно з рішенням судді Романа Новака, ветеран АТО перебуватиме під арештом протягом 60 діб – до 27 вересня.
Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), повідомили у Київській міській прокуратурі.
Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про «захоплення» і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.
Затримати колишнього бійця «Айдару» Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу – волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.
Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція – до 15 років ув'язнення.
Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан. Прохнич служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.