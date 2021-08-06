Будівлю Кабміну погрожував підірвати Володимир Прохнич

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Згідно з рішенням судді Романа Новака, ветеран АТО перебуватиме під арештом протягом 60 діб – до 27 вересня.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня близько 10-ї ранку чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про «захоплення» і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця «Айдару» Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу – волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція – до 15 років ув'язнення.

Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан. Прохнич служив сапером у батальйоні «Айдар» і отримав контузію.