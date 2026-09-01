Ігор Чайка є міським головою Ковеля з 2020 року

Волинський апеляційний суд відсторонив Ковельського міського голову Ігоря Чайку від виконання обов’язків до 19 жовтня цього року. Водночас запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання йому залишили без змін. Про це у понеділок, 31 серпня, повідомило «Суспільне».

За словами прокурора, кримінальне провадження стосується рішення Ковельського міськвиконкому про розширення міського кладовища на ділянці, яка не мала відповідного цільового призначення. Ігоря Чайку підозрюють у службовій недбалості. Зокрема, йдеться про незаконне зрізання дерев на цій території.

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«У проєкті зазначено про викорчовування пнів, а не зрізання дерев. Щодо зазначеної земельної ділянки кладовище розширювалося – це вже третя черга. Відповідно, перша і друга черги мали відповідні розпорядження ОВА саме на зрізання дерев. Однак у цій третій черзі будівництва чомусь немає такого розпорядження», – сказав прокурор.

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Адвокат Ігоря Чайки Микола Сорокопуд заявив, що облдержадміністрація передала земельну ділянку безпосередньо у користування комунального підприємства, а не виконавчому комітету Ковельської міської ради.

«У матеріалах кримінального провадження вони посилаються у клопотанні та підозрі на регламент виконавчого комітету, який регламентує порядок ухвалення рішень», – зазначив захисник.

Сам Ігор Чайка під час судового засідання наголосив, що не видавав одноосібний акт, а лише своїм підписом засвідчив рішення колегіального органу.

«Це ж колегіальний орган. Якби після видачі Кабміном і ОВА комунальники одразу приступили до вирубки дерев, вони мали б користуватися цією постановою, чого вони не зробили, бо зберегли ці дерева, доки не змінилося цільове призначення землі», – сказав міський голова.

Головуючий суддя Віталій Денісов повідомив, що апеляційну скаргу прокурора залишили без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20 серпня 2026 року – без змін. На час відсторонення Ігоря Чайки його обовʼязки виконуватиме секретарка Ковельської міськради Оксана Багнова.

Додамо, що Ігор Чайка народився 16 грудня 1964 року. Закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Після строкової служби в армії у 1983–1985 роках продовжив навчання та отримав диплом журналіста. Працювати розпочав у 1989 році кореспондентом газети «Робітниче слово» заводу «Ковельсільмаш». З 1991 року працював редактором Телевізійного центру Ковеля, а з 2006 року – у регіональній дирекції «Суспільного» на Волині. З листопада 2020 року Ігор Чайка є Ковельським міським головою.