Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок 55-річному мешканцю Львівщини, який у березні 2024 року під час конфлікту через ревнощі побив свою вагітну цивільну дружину та знайомого. Від отриманих травм обоє померли. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та призначили йому 12,6 років тюрми. Також він має сплатити 100 тис. грн моральної компенсації сестрі вбитої жінки.

За матеріалами справи, інцидент стався 29 березня 2024 року близько 21:00 в приватному будинку в одному із сіл Яворівського району. До будинку, де проживав обвинувачений та його цивільна дружина, завітав спільний знайомий. Під час застілля вони розпили алкоголь, після чого власник будинку заявив знайомому, що його співмешканка йому зраджує з ним ще з січня. Через ревнощі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Ігор Лозинський наніс удари руками та ногами знайомому, спричинивши численні переломи ребер та крововилив у мозок, після чого задушив його. Нападник також завдав численних ударів цивільній дружині, яка перебувала на орієнтовно 13 тижні вагітності, після чого також задушив її.

Наступного дня Ігор Лозинський розповів про інцидент сусідці, яка зателефонувала в поліцію. Після приїзду правоохоронці виявили у будинку тіло 40-річної жінки та місцевого 68-річного мешканця села без ознак життя.

Експерти встановили, що обидві жертви померли через удушення; також на їхніх тілах було виявлено численні тілесні травми та крововиливи. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, жінка перебувала на 12-13 тижні вагітності.

Обвинувачений у суді свою вину визнав повністю. Він розповів, що в цей день був п’яний, розлючений та не пам’ятає, скільки і куди завдавав удари. Крім алкоголю, за його словами, приймав таблетки, оскільки має хворе серце. Ігор Лозинський зазначив, що прожив з своєю партнеркою 12 років та дуже її кохав. Про вагітність жінки він не знав.

Колегія суддів у складі Наталії Швед, Дмитра Поворозника та Ігора Матвіїва визнала Ігора Лознського винним в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 12 років та 6 місяців тюрми. Також він має виплатити 100 тис. грн моральної компенсації сестрі вбитої жінки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.