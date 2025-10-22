Засуджені вивели з картки пенсіонерки 250 тис. грн

Рахівський районний суд визнав місцевих мешканок Ганну Друляк та Юліану Чубіку винними у крадіжці та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем та призначив їм відповідно п’ять років ув’язнення і три роки умовного терміну.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 21 жовтня, засуджені: 34-річна жителька села Богдан – колишня співмешканка загиблого на фронті військового та її 23-річна знайома – мешканка села Костилівка Рахівського району.

Після загибелі на війні онука 71-річна бабуся час від часу спілкувалась із його колишньою дівчиною та довіряла їй. Під час однієї з зустрічей вона розповіла співмешканці військового, що отримала допомогу від держави.

«Обвинувачена, маючи доступ до мобільного телефону та банківської картки пенсіонерки, передала ці дані своїй знайомій. Остання авторизувалась у мобільному додатку від імені потерпілої та передала його організаторці схеми, яка упродовж кількох місяців, незаконно вивела з картки 250 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Під час судового засідання закарпатки визнали свою вину. Колишню цивільну дружину загиблого військового засуджено до 5 років позбавлення волі, а її 23-річній спільниці, яка всіляко сприяла розслідуванню та має на утриманні чотирьох дітей, суддя Віктор Ємчук призначив три роки умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.