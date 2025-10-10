Обвинувачені зламували баки вантажівок, припаркованих поблизу селища Чинадієво Мукачівського району

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевих мешканців Івана Ложечника, Еріка Палага та Максима Кувалдіна винними у крадіжках пального, вчинених організованої групою, і призначив їм по 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 жовтня, обвинувачені крали дизельне пальне упродовж травня-червня 2024 року. Уночі вони зламували баки вантажівок, припаркованих на узбіччі траси Київ – Чоп поблизу селища Чинадієво Мукачівського району. Загалом організована група злила 600 літрів дизеля з фур компаній «Аргологістика» та «Брати», а також приватного перевізника, вартістю майже 30 тис. грн.

Під час судового засідання закарпатці визнали свою вину. Суд також врахував, що вони компенсували потерпілим завдану шкоду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав Івана Ложечника, Еріка Палага та Максима Кувалдіна винними у крадіжках, вчинених організованої групою, і призначив їм по 5 років ув’язнення, замінивши реальні терміни на 2 роки умовних. На вирок можуть подати апеляцію.