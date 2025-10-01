Старосамбірський районний суд закрив справу про отримання львівським митником Олексієм Пелехом 6 тис. грн хабаря за пропуск товарів через кордон. Справу розглядали близько 8 років, а терміни давності провадження збігли.

Як вказано в матеріалах справи, випадок трапився ще у листопаді 2017 року. Тоді Олексій Пелех працював державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці ДФС. Він взяв 6 тис. грн хабаря за безперешкодний пропуск товарів через митницю – запчастин для авто. Митник запропонував перевізнику розділити партію запчастин на три та кожного разу при ввезенні платити йому 2 тис. грн. Перевізник на це погодився, адже митник пригрозив йому взагалі не пропустити товар. Під час отримання останньої частини хабаря Олексія Пелеха затримали правоохоронці.

Чому справу розглядали аж 8 років у матеріалах справи не вказано. Однак адвокат митника подав клопотання про звільнення його від покарання, адже терміни кримінального провадження завершились. Прокурор проти закриття провадження не заперечив.

Враховуючи обставини справи, суддя Юрій Пошивак звільнив Олексія Пелеха від кримінальної відповідальності й закрив справу. Ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що судячи з декларацій, Олексій Пелех й досі працює на Львівській митниці. У 2024 році він задекларував орендований дружиною будинок у Шабельні, автомобілі УАЗ і Luxus ES350 з причепом, а також 407,6 тис. грн зарплати. Також він вказав 150 тис. грн готівки та 4900 доларів.