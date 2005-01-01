Суд засудив до 8,5 років в’язниці закарпатця, який навмисно облив окропом дружину

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 13:50730

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51-річного мешканця Берегово на Закарпатті визнали винним в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень дружині, що призвело до її смерті, та засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це пише закарпатський сайт «Mukachevo.net».

Як повідомляється, трагедія сталася 16 лютого у селі Вари Берегівського району. Прийшовши до дому чоловік, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, облив свою 49-річну співмешканку окропом, й залишив помирати в сусідній кімнаті.

Пізніше він переконував правоохоронців, що знайшов дружину в сусідній кімнаті на ліжку неживою. Однак слідство виявило на тілі потерпілої опіки. Повідомлялося, що чоловік вилив на жінку 5 літрів окропу.

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