За зловживання владою Михайлу Ланю загрожує до 6 років тюрми

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Підозрюваний у зловживанні владою посадовець й надалі не може покидати Закарпаття без дозволу правоохоронців.

Ухвалу ВАС оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 листопада. Суд частково задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії обов’язків, покладених на Михайла Ланя, дозволивши останньому зняти електронний браслет.

Причина цього рішення наразі невідома, адже повний текст ухвали оголосять ввечері 6 листопада. До 25 листопада Михайло Ланьо має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування із підозрюваними та свідками у кримінальній справі та не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу правоохоронців.

Нагадаємо, Михайла Ланя затримали 25 червня разом з мером Мукачева Андрієм Балогою за підозрою у корупційній схемі з продажу землі. Йдеться про місцевий стадіон «Авангард», який за 9,4 млн грн купила компанія «Універсал-М», яку контролює Михайло Ланьо. За версією слідства, ринкова вартість землі становить 84,6 млн грн і від продажу об’єкту громада зазнала збитків на майже 75 млн грн.

Михайла Ланя та Андрія Балогу арештували, проте вони внесли по 30 млн грн застави і вийшли з СІЗО. У вересні суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева, бо той нібито не працював через постійні відключення електроенергії. Андрію Балозі та Михайлу Ланю загрожує до шести років позбавлення волі.