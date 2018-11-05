Суд звільнив працівницю Сколівського центру зайнятості, яка завдала бюджету 860 тис. грн збитків

Сколівський суд призначив два роки умовного терміну головній спеціалістці відділу взаємодії з працедавцями Сколівського центру зайнятості Марії Цуцей, через яку держбюджет втратив майже 860 тис. грн. Як йдеться у вироку Сколівського районного суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень, вона сприяла 37 людям в отриманні соцдопомоги за підробленими документами.

У 2013-2015 роках жінка допомагала у безпідставному отриманні державної допомоги для малозабезпечених сімей різним людям, які насправді не були малозабезпеченими. Вона складала підроблені довідки про доходи цих людей та їх родин. Крім того, маючи доступ до документів про реєстрацію фізосіб-підприємців, вона вносила фальшиві записи про зайнятість до трудових книжок цих людей, «працевлаштовуючи» їх у цих підприємців. При цьому самі підприємці про цих найманих працівників не знали.

За цією схемою соцдопомогу безпідставно отримали 37 людей. Дехто з них отримав всього кількасот гривень, а дехто – десятки тисяч гривень. Загальна сума завданих державі збитків склала 860 тис. грн. Ці люди уже повернули до бюджету 541 тис. грн з цієї суми, решту грошей стягують у порядку примусового виконання судових рішень у кримінальних справах. Сама обвинувачена у суді визнала свою провину.

Рік тому ZAXID.NET уже повідомляв про цей випадок, однак тоді йшлось про 570 тис. грн збитків, а Марія Цуцей ще була у статусі свідка. Під час одного з допитів вона заявила, що за свої дії отримувала винагороди від цих людей – по 1800 грн в середньому.

Слідство кваліфікувало цей злочин за ч.5 ст. 27 (види співучасників), ч.2 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Суддя Володимир Микитин визнав Марію Цуцей винною у вчиненні цих правопорушень і призначив їй 3 роки позбавлення волі, але цим же вироком звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки.