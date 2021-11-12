Мукачівський міськрайонний суд призначив умовне покарання місцевому мешканцю, який серед ночі викрав свого знайомого і кілька годин силою утримував у гаражі. Обвинувачений у незаконному позбавлені волі Василь К. отримав всього два роки умовно. Таке м'яке покарання суд прийняв тому, що сам постраждалий заявив про примирення зі своїм викрадачем.

У вироку Мукачівського міськрайонного суду вказано, що сам інцидент стався вночі 7 травня. Близько 00:15 мешканець Мукачева Василь К. зателефонував знайомому Владиславу Б. і сказав, що хоче купити фарбу. За продавцем приїхали на BMW, в якій сиділи Василь К. зі знайомим військовим, покликали чоловіка до салону і повезли на територію місцевого кооперативу.

Викрадачі силоміць затягнули Владислава Б. до гаража, кинули до оглядової ями, яку зверху заклали дошками. У вироку не вказано, що стало причиною конфлікту, у поясненнях підсудного йдеться лише про те, що Владислав Б. якось образив його перед тим.

Постраждалий провів у ямі для ремонту авто майже три години. Чи він вибрався звідти сам, чи його відпустили – також залишається незрозумілим. Відомо лише, що після цього інциденту чоловіки примирилися, тож, коли справа дійшла до суду, обвинувачений уклав угоду про визнання вини, яка передбачала замість п'яти років ув'язнення лише умовне покарання.

Цікаво, що під час огляду гаража, в якому Василь К. зі спільником утримували потерпілого, поліція виявила мінні підривники, запали та тротилові шашки.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Сергій Камінський визнав Василя К. винним у незаконному позбавленні волі людини, що передбачає ув'язнення на п'ять років, але звільнив від відбування покарання, призначивши два роки умовно. Обвинувачений також зобов’язаний сплатити процесуальні витрати у сумі 2,7 тис. У судовому рішенні уточнюється, що Василь К. має право на оскарження вироку протягом тридцяти днів.