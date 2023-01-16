Водій здійснив п'ять пострілів з вікна мікроавтобуса

Закарпатський суд звільнив від покарання місцевого мешканця, який стріляв у сторону дітей. Інцидент стався ще навесні 2021 року у селі Собатин. Обвинувачений, перебуваючи за кермом мікроавтобуса, на ходу кілька разів вистрілив з пістолета у дітей, які гралися на вулиці. За даними правоохоронців, водій здійснив п'ять пострілів. У суді чоловік пояснив, що вчинив стрілянину, аби розігнати вуличних собак. Діти під час судового засідання розповіли, що водій почав стрілянину після того, як хтось із хлопців кинув у сторону мікроавтобуса камінь.

Як зазначається у вироку Іршавського районного суду, стрілянина сталася пізно ввечері 10 травня 2021 року. Тоді мешканець села Заріччя Іван Кинів, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz Sprinter, вчинив стрілянину з вікна мікроавтобуса в сторону дітей, які гралися на вулиці в селі Собатин. За даними поліції, водій здійснив п'ять пострілів, не зупиняючи автобус.

Під час суду Іван Кинів свою вину визнав повністю та пояснив, що того вечора розвозив на своєму авто працівників додому в село Собатин, на узбіччі дороги побачив собак, які гризлися між собою, витягнув пістолет і вистрілив по них. Водій стверджував, що не помітив інших людей на вулиці. Затримали чоловіка вже в сусідньому селі, після звернення родичів дітей, які стали свідками стрілянини.

У суді один із хлопців, які гралися того вечора на вулиці, розповів, що водій мікроавтобуса почав стріляти у бік дітей після того, як хтось із хлопців кинув у сторону авто камінь. Діти злякалися пострілів, розбіглися по домівках та розповіли батькам, що сталося. Разом із тим під час суду потерпілі зазначили, що претензій до обвинуваченого не мають і просили суворо його не карати.

Відтак суддя Іршавського районного суду Маріанна Пітерських визнала Івана Киніва винним за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї), засудила його до трьох років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 2,9 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.