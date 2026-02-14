Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Бериславського районного суду Херсонської області Валентини Миргород, яка була відряджена до Саратського районного суду Одеської області. Про це у п’ятницю, 13 лютого, повідомило «Слідство.Інфо».

Як зазначають у повідомленні, відставка надає їй право на довічне грошове утримання за рахунок державного бюджету. Розмір виплат становить від 50% до 90% суддівської винагороди залежно від стажу. Загальний стаж Миргород на посаді судді – майже 28 років.

Історія, яка передувала цьому рішенню, стосується подій 2018 року. Тоді між ТОВ «Зерноком Херсон Агро» та ТОВ «Зерноком Агроюг» виник конфлікт щодо права на врожай озимої пшениці, засіяної на 120 га у Бериславському районі Херсонщини.

Суддя Миргород дозволила одній із компаній зібрати та вивезти зерно, попри надані документи про оренду землі іншою фірмою та наявну судову заборону на збір врожаю сторонніми особами. У результаті було скошено та вивезено понад 252 т пшениці.

Згодом апеляційний суд скасував відповідну ухвалу як незаконну та необґрунтовану, однак зерно вже зникло. Після тривалих судових розглядів держава виплатила постраждалій компанії понад 2,1 млн грн компенсації з бюджету.

У 2024 році член ВРП Роман Маселко ініціював питання про звільнення судді за дисциплінарний проступок. Втім, тоді дисциплінарна палата обмежилася суворою доганою та тимчасовим позбавленням доплат. Під час розгляду справи Миргород заявляла, що не мала наміру порушувати чиїсь права і припускала, що могла неналежно оцінити обставини.

Відомо, що Валентина Миргород з 2003 року працювала суддею Голопристанського районного суду Херсонської області, а у 2009 році – була обрана на посаду судді Бериславського районного суду Херсонської області безстроково. З 2022 року вона відряджена до Саратського районного суду Одеської області. Згідно з декларацією, у 2024 році суддя отримала 1,2 млн грн заробітної плати та близько 280 тис. грн пенсії.

Також повідомляли, що Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Миколу Тітова, який під час Революції Гідності позбавив права керування авто пасажирку учасників «Автомайдану» у 2013 році.