Геннадія Підберезного у 2017 році спіймали на передачі хабаря

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення судді Центрального районного суду Дніпра Геннадія Підберезного від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Його ще у 2017 році спіймали на передачі хабаря. Про це у середу, 11 лютого, повідомило «Слідство.Інфо».

Підставою для відсторонення стало кримінальне провадження, відкрите ще у 2017 році. Тоді Підберезного, який очолював Кіровський районний суд Дніпра, підозрювали у спробі підкупу тодішнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

За даними слідства, 21 вересня 2017 року Підберезного та суддю Наталію Овчаренко затримали після передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. доларів. Загалом йшлося про 100 тис. доларів за сприяння у закритті кримінального провадження щодо Овчаренко.

23 вересня 2017 року судді обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 5 млн грн. У жовтні того ж року заставу внесли. Згодом ВРП тимчасово відсторонила його від здійснення правосуддя.

Однак у лютому 2018 року відсторонення не продовжили, і Підберезний повернувся до роботи вже як суддя Кіровського райсуду Дніпра. За даними його декларацій, з того часу він отримав 9,86 млн грн заробітної плати.

Іншу фігурантку справи, суддю Наталію Овчаренко, у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час засідання ВРП прокурор Олександр Мельник заявив, що більшість матеріалів у справі вже досліджені, однак не всі свідки допитані. За його словами, існують підстави вважати, що Підберезний міг незаконно впливати на інших учасників процесу. Прокурор також зазначив, що з вересня жоден із захисників судді не з’являвся на судові засідання, через що розгляд справи фактично не просувається.

У ВРП поцікавилися, чому клопотання про відсторонення подано лише зараз. Прокурор пояснив це появою нових обставин.

Сторона захисту заперечила наявність таких підстав і заявила, що суддя має бездоганну репутацію та сумлінно виконує свої обов’язки. Адвокатка Підберезного також висловила думку, що клопотання може бути спробою вплинути на судовий розгляд.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення на пожиттєве утримання колишнього голову Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, якого раніше оголошували в міжнародний розшук у межах корупційного скандалу.