У понеділок, 24 листопада, «Суспільне» оприлюднило довгий список учасників Національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення-2026». Серед конкурсантів – учасники «Євробачення» попередніх років та «Дитячого Євробачення».

До довгого списку нацвідбору увійшли:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

До фіналу національного відбору потраплять 10 артистів. Цього року «Суспільне» отримало 451 заявку від 392 виконавців. Загалом заявки подали 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

Зауважимо, серед тих, хто потрапив у лонглист нацвідбору, є виконавці, які брали участь у «Євробаченнях» попередніх років. Зокрема, у нацвідборі беруть участь Jerry Heil, яка посіла разом з alyona alyona третє місце на «Євробаченні-2024» у Швеції, а також Катерина Павленко, яка у складі гурту Go-A посіла 5-е місце на «Євробаченні» 2021 року.

Також у нацвідборі бере участь KHAYAT – виконавець вже вчетверте прийшов на нацвідбір «Євробачення». Нагадаємо, минулого року він посів друге місце нацвідбору разом із Машею Кондратенко та гуртом MOLODI, який також бере участь у нинішньому відборі. Крім того, зі своєю піснею на «Євробачення» повторно прийшли виконавці LAUD, MON FІA та Karyotype.

До лонглиста також потрапив гурт The Elliens, солістка якого – Олена Усенко – посіла п’яте місце на «Дитячому Євробаченні-2021».

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2026» заплановані на 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня 2026 року. Пісенний конкурс відбудеться у Відні – у 2025 році перемогу на конкурсі у швейцарському Базелі здобув 24-річний австрійський співак JJ (Йоханнес Піч) з піснею Wasted Love. Український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray посів девʼяте місце, набравши 218 голосів.