Під удар потрапив ресторан Paradise в Ленінському районі Донецька

У суботу, 11 травня, під час відзначення десятої річниці окупації у Донецьку пролунав вибух. Судячи з відео, яке опублікували донецькі пабліки, влучання невідомого снаряду відбулось у місце збору окупантів і їхніх прибічників.

Як інформує канал OSINT-спільноти InformNapalm, сьогодні в Донецьку прихильники російської терористичної організації «ДНР» планували провести автопробіг, щоб відсвяткувати 10 років заснування своєї організації та початок окупації Донеччини. «Але приліт по двом нежилим будівлям поруч з парковкою автівок з прапорами терористів безпосередньо перед початком автопробігу перетворив його на піший забіг. Місцеві пропагандисти кажуть, що ніхто не постраждав. До того ж кардіо навантаження корисніше для здоров'я, ніж їзда на авто», – йдеться у повідомленні.

На місцевих Telegram-каналах можна також знайти відео моменту влучання. Очевидці знімають вибух, а потім тікають у гіпермаркет «Манна».

Згодом стало відомо, що під удар потрапив ресторан Paradise в Ленінському районі Донецька, на околиці міста. Це підтверджують також відео з місця влучання, на яких видно кілька тіл, які лежать на землі та велику кількість отворів у стінах будинку. Такі ж отвори залишались унаслідок влучання снарядів HIMARS.