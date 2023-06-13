Тараса Чорновола кинули у смітник у Києві, 13 червня 2023

Прихильники керівниці медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової облили зеленкою та кинули в смітник колишнього народного депутата України Тараса Чорновола. Це сталося у вівторок, 13 червня у Києві.

Син видатного українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола – Тарас 29 травня опублікував допис у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв'ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито «зелено-ватних мразот» запрошують на передачі, а «чесним людям» і слова не дають сказати. Невдовзі цей допис Чорновіл видалив і заявив, що до нього у коментарі приходять люди з погрозами.

На відео, яке опублікував канал агенції УНІАН, натовп кричить Тарасу Чорноволу «Ганьба!» та пояснює йому, що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті. У відповідь Чорновіл сказав, що нікого не ображав. Зрештою прихильники Михайлової назвали Чорновола зрадником та кинули до смітника.

На випадок з Чорноволом відреагувала сама Аліна Михайлова. У своєму Twitter вона, зокрема, написала, що «українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні».

По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 13, 2023

Після інциденту Тарас Чорновіл в ефірі «Прямого» заявив, що його на виході з дому оточили близько 20 людей, «почали шарпати, кричати» та звинувачували його через допис, який ображає Аліну Михайлову.

«А далі було дуже багато крику. Ніхто із них слухати не хотів. Основна маса, понад 20 людей, були старшокласниками, як виглядає. Їхнє завдання – відбути масовку. Реально до мене чіплялися двоє людей», – заявив Чорновіл, якого цитує «Громадське».

Він розповів, що на місце прибула поліція, правоохоронці опитують свідків. Сам Чорновіл заявив, що це була «персональна помста керівника Офісу президента» Андрія Єрмака.

Тарасу Чорноволу – 59 років. Він був народним депутатом III, IV, V та VI скликаннь. За час депутатства входив як до патріотичних сил, так і до проросійських (зокрема, був нардепом від «Партії регіонів» і підтримував Віктора Януковича). Зараз позиціонує себе як політолог, веде канали в Telegram та YouTube.

Аліна Михайлова – українська волонтерка, військова медикиня ЗСУ, активістка, депутатка Київської міської ради IX скликання. Керує медичним підрозділом батальйону «Вовки Да Вінчі». Дівчина героя України Дмитра Коцюбайла з позивним «да Вінчі», командира батальйону «Вовки Да Вінчі». Він загинув у березні в боях під Бахмутом.