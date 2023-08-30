Тернопільська депутатка Мар'яна Том'як-Юрик програла апеляцію стосовно обвинувачення у п'яній їзді. Судове засідання відбулося 29 серпня. Тепер депутатці доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн і в неї конфіскують водійські права. На слухання справи депутатка Тернопільської міської ради не з'явилася, а її інтереси представляв адвокат.

Захисник Мар’яни Том'як-Юрик намагався оскаржити в апеляції постанову Тернопільського міськрайсуду, повідомляє тернопільське видання «20 хвилин». 29 серпня відбулося третє призначене засідання, адже на два попередніх в судову залу не з’являлись ні сама депутатка, ані її адвокат. Цього ж разу на суд прийшов захисник жінки і попросив скасувати постанову Тернопільського міськрайсуду щодо призначення штрафу у розмірі 17 тис. грн і конфіскації водійських прав.

У матеріалах справи повідомляється, що патрульна поліція зупинила депутатку під час комендантської години о 1:46 7 травня на площі Героїв Майдану в Тернополі.

«На місці зупинки огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння здійснювався за допомогою газоаналізатора Alcotest, на табло якого висвітлився показник 1,88 проміле. Водій з результатами огляду на місці була згідна та повідомила, що "випила бокал просеко"», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 8 червня.

Суддя Тернопільського апеляційного суду Василь Сарновський апеляційну скаргу адвоката відхилив, а постанову міськрайсуду про притягнення до адмінвідповідальності депутатки за керування напідпитку за ст. 130 КУпАП залишив в силі. Постанова Тернопільського апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Додамо, що після судового засідання Тернопільського міськрайонного суду депутатка пообіцяла ZAXID.NET прокоментувати цю ситуацію після того, як відбудеться апеляція. Однак, зараз телефон жінки не відповідає, також вона не відписує на повідомлення.

Мар'яна Том'як-Юрик раніше працювала журналісткою на місцевому телеканалі у Тернополі. На сьогодні є чинною депутаткою Тернопільської міської ради від партії «Європейська Солідарність», а також зареєстрована, як фізична особа підприємець. Одружена з колишній народним депутатом, а тепер військовослужбовцем Тарасом Юриком.