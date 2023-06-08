Депутатка коментуватиме цю справу пілся завершення усіх юридичних процедур

У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні, 8 червня, відбулося судове засідання стосовно депутатки Тернопільської міської ради Мар'яни Юрик-Том'як. Жінку судили за те, що вона сіла за кермо власного автомобіля, перебуваючи напідпитку, повідомило тернопільське видання Тернополяни.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду розглянув документи надані в засіданні, згідно з якими жінка обвинувачується за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Суд призначив депутатці Тернопільської міської ради Мар'яні Юрик-Том'як покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу та один рік позбавлення права керування транспортним засобом», — повідомило видання Тернополяни.

Про те, що таке судове засідання дійсно відбулося ZAXID.NET підтвердила і сама депутатка. Також зазначила, що прокоментує цю ситуацію після завершення усіх юридичних процедур, які наразі досі тривають.

Додамо, що в минулому Мар'яна Юрик-Том'як раніше працювала журналісткою у Тернополі. На сьогодні є чинною депутаткою Тернопільської міської ради від партії «Європейська Солідарність», а також зареєстрована, як фізична особа підприємець.