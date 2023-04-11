Суспільно-корисні роботи засудженій обере керівництво громади

Самбірський міськрайонний суд Львівської області засудив до 150 годин громадських робіт колишню депутатку однієї із сільських рад – жінка не подала декларацію про доходи за 2020 рік. Про це ідеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Із листопада 2015 року до листопада 2020 року жінка була депутаткою Новосілко-Гостиннівської сільської ради. Її повноваження закінчились у день першого засідання Рудківської міської ради Самбірського району 25 листопада 2020 року. Жінку звинуватили у тому, що попри вимоги закону для кожного представника органів місцевого самоврядування подавати декларацію про доходи, вона умисно не подала декларацію за частину 2020 року, коли ще була депутаткою.

Колишній депутатці повідомили про підозру лише 10 березня 2023 року, а 31 березня вона підписала угоду про визнання винуватості із прокурором. Сторони зійшлися на тому, що жінка рік не зможе обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також відпрацює 150 годин на користь своєї громади. Суд підтримав укладання такої угоди.