Тернополяни відпрацьовуватимуть по суботах

Тернопільська міська рада перенесла робочі дні з Різдва та Нового року. У ці свята всі працівники комунальних підприємств, шкіл та соціальних закладів відпочиватимуть. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради в середу, 4 листопада.

Під час засідання виконкому прийняли рішення про перенесення робочих днів з Різдва та Нового року. Зокрема, робочий день з п'ятниці, 25 грудня, перенесли на суботу, 19 грудня.

Відповідно, з п'ятниці, 1 січня, – на суботу, 16 січня.

Додамо, що торік виконавчий комітет прийняв подібне рішення. На виконкомі тоді зазначили, що рекомендують керівникам приватних підприємств, установ і організацій міста також перенести робочі дні. Водночас для працівників державних структур ці дні були робочими, адже через введення воєнного стану Кабінет міністрів скасував усі державні вихідні.

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