Чоловік поранився в лісі і разом із знайомим викликав швидку допомогу

На Тернопільщині рятувальники разом з поліцейським 1,5 км несли на ношах пораненого чоловіка до швидкої допомоги. Надзвичайна подія трапилася неподалік села Зарубинці Збаразької територіальної громади. В Службі порятунку повідомили ZAXID.NET, що 65-річного чоловіка транспортували до автомобіля медиків, а потім рятувальники ще й відбуксирували машину бригади зі снігового замету.

Виклик про те, що в лісі в селі Зарубинці поранився 65-річний чоловік, до швидкої допомоги надійшов близько 19:00 у неділю, 23 січня. Бригада медиків виїхали в напрямку села, однак під'їжджаючи польовою дорогою до околиці лісу, автомобіль швидкої застряг в снігових переметах. Медики на допомогу викликали працівників ДСНС.

«Медики зателефонували до рятувальників, адже їх автомобіль не лише застряг в переметі, але вони не могли самотужки знайти чоловіка в лісі. Також про випадок повідомили і поліцію. Рятувальники разом з правоохоронцями та товаришем чоловіка дісталися до пораненого. І на ношах 1,5 км перенесли його до автомобіля швидкої», – розповіла ZAXID.NET речниця ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа.

Що саме увечері чоловік робив в лісі і як травмувався, рятувальникам не розказав. Після того, як його на ношах донесли до автомобіля швидкої допомоги, працівники ДСНС також допомогли водію і відбуксирували карету із заметів.

«Було проведено буксирування автомобіля швидкої допомоги з польової дороги на дорогу з твердим покриттям у селі Зарубинці. Надалі постраждалого чоловіка доставлено до Збаразької міської лікарні»,– повідомляє ДСНС Тернопільщини.