Посадовцю загрожує ув'язнення до п'яти років

Заступник начальника одного з управлінь Державної податкової служби на Тернопільщині дозволив закриття підприємства-імпортера тютюну з мільйонними боргами. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чиновника і передали справу у суд. Посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Податківець вчасно не повідомив про те, що фірма-боржник перереєструвала все майно на іншу ТОВ, а потім подала документи на ліквідацію. Чиновник на оборудку «заплющив очі». Через такі махінації в держбюджет не було сплачено понад 32 млн гривень.

Працівники ДБР з'ясували, що підприємство ввозило сировину на пільгових умовах, але після зміни законодавства втратило такі пільги. Однак бізнесмени на це не зважали і протягом п’яти років безпідставно не сплачували до бюджету акцизний податок та податок на додану вартість. Коли накопичився величезний борг, чоловіки вирішили його не платити. Для цього придумали незаконну схему. Власники ліквідували підприємство, а усе майно та обладнання перереєстрували на інше товариство для уникнення арешту активів.

«Податківець мав не допустити ліквідації підприємства із борговими зобов’язаннями перед державою. Однак жодних дій для блокування оборудки він не вчинив, через що держбюджет втратив 32 млн гривень», – повідомило Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування та обвинувальний акт направили до суду. Податківця обвинувачують у службовій недбалості, а саме за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Чиновника відсторонили від виконання обов’язків, також суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Щодо підприємства, яке не сплатило 32 млн гривень боргу, то в ДБР готують обвинувальні акти в ухиленні від сплати податків двом директорам і власнику вже ліквідованого підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).