Таксист наїхав на пішохідку заднім ходом авто

Тернопільський міськрайонний суд засудив водія таксі за те, що збив медсестру біля лікарні швидкої допомоги. Кермувальник здавав назад і не помітив, що жінка переходила дорогу по пішохідному переході. Від удару тернополянка отримала важкі ушкодження, зокрема відкриту черепно-мозкову травму. Лікарям вдалося врятувати її життя. Водію суд присудив рік умовного покарання.

Аварія сталася близько 8:00 11 жовтня напроти тернопільської міської лікарні швидкої допомоги на вулиці Шпитальна. Правоохоронці встановили, що водій таксі їдучи заднім ходом, наїхав на тернополянку, яка як раз переходила пішохідний перехід. В суді обвинувачений Олег Глицький зазначив, що не помітив жінку і не мав наміру зробити ДТП.

«В результаті аварії постраждала отримала відкриту черепно-мозкової травми у виді переломів двох кісток черепа, крововиливи в мозок, травми вуха, закрита травма грудної клітки, закрита травма живота», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду за 31 січня.

Експерт зазначив, що ушкодження, які отримала жінка, належать до тяжких тілесних травм. Правоохоронці встановили, що причиною ДТП стало порушення водієм правил дорожньої безпеки та його не уважність. Кермувальник під час судового розгляду свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Додав, що не мав на меті скоїти ДТП. Попросив суд його суворо не карати та не позбавляти права керування транспортними засобами, при цьому врахувати визнання ним своєї вини у вчиненому, щире каяття, а також те, що він повністю відшкодував завдані потерпілій збитки.також зазначив, що повністю відшкодував потерпілій жінці всі збитки.

Медсестра в суді зазначила, що претензій до обвинуваченого у неї немає, бо він заплатив за її лікування та відшкодував моральну шкоду. Жінка теж просила не позбавляти Олега Глицького волі та права керування автомобілем. Суддя Сергій Кунцьо визнав тернополянина винним та призначив йому 3 роки позбавлення волі, та з огляду на його щире каяття замінив йому вирок на умовний термін – 1 рік.