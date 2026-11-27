За за працевлаштування обвинувачений вимагав 7 тис. доларів

Жителя Тернопільщини судили за спробу працевлаштувати військовозобов’язаного чоловіка на роботу в «Укрзалізницю» з можливістю отримати бронювання. За таку послугу обвинувачений Назар Рудько вимагав 7 тис. доларів. Його затримали під час передачі останньої частини грошей.

Як йдеться у вироку суду від 18 листопада, обвинувачений зустрівся зі своїм знайомим навесні 2026 року. Останній розповів, що шукає можливість отримати бронювання. Тернополянин відповів, що має знайомих в «Укрзалізниці», однак за працевлаштування туди треба заплатити 7 тис. доларів.

Військовозобов’язаний написав заяву до поліції та почав працювати під прикриттям. 26 березня чоловіки зустрілися на одній із автомийок в Тернополі. Потерпілий передав вимагачу 4 тис. доларів, трудову книжку й інші документи для працевлаштування на підприємство.

У квітні Назар Рудько в телефонній розмові повідомив, що через кадрову політику не вдасться влаштувати знайомого в «Укрзалізницю» та запропонував інші шляхи. Зокрема, він міг за ту саму суму організувати вступ чоловіка до вишу або ж працевлаштувати на оборонне підприємство.

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Потерпілий погодився на роботу в оборонній фірмі й успішно пройшов співбесіду. Через це вимагач наголосив, що той має передати ще 3 тис. доларів для завершення працевлаштування. Чоловіки зустрілися 12 травня. Під час передачі грошей обвинуваченого затримали правоохоронці.

У суді Назар Рудько погодився підписати угоду з прокурором про визнання вини. Суд призначив йому штраф у розмірі 185 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляцію.