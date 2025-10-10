Тетяна Чорновол попросила в ЦВК відстрочку для служби у війську

Тетяна Чорновол заявила, що не буде йти в народні депутати замість вбитого Андрія Парубія та залишиться військовослужбовицею. Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці у п’ятницю, 10 жовтня.

За словами Тетяни Чорновол, вона не склала депутатські повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з проханням дати їй відстрочку на рік для виконання бойових завдань. Зазначимо, 9 жовтня ЦВК продовжила на рік термін подання документів для реєстрації Чорновол як народної депутатки.

«Я прийняла рішення – продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт», – повідомила Тетяна Чорновол.

У своєму пості військовослужбовиця засудила «ганебне ухилянтство», яке «облагороджується політичними гаслами», наголосивши, що хоче показувати своїм прикладом, що вона «вибирає не парламентську залу, а службу в армії».

Нагадаємо, 18 вересня ЦВК визнала 46-річну Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою від партії «Європейська солідарність». Вона мала замінити убитого 30 серпня львівського нардепа Андрія Парубія.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол – політикиня та журналістка, висвітлювала розбудову Межигір’я президентом-втікачем Віктором Януковичем. Була активною учасницею Революції Гідності. Наприкінці 2013 року її жорстко побили.

У 2014 році вона стала депутаткою 8-го скликання від «Народного фронту», була членкинею комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та штатною радницею міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У 2019 році ДБР повідомила Тетяні Чорновол про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності, а через рік – у вбивстві через підпал офісу «Партії регіонів» під час Євромайдану. Сама депутатка ці звинувачення відкидає.

З початку 2022 року Чорновол воювала у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, а згодом стала командиркою розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Має звання молодшого лейтенанта.