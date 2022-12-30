У селі Боратин під Луцьком в житловому будинку виявили тіла трьох мертвих людей. Це двоє чоловіків та одна жінка. Наразі причини смерті невідомі, тіла загиблих скерують на судмедекспертизу.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, трьох загиблих у будинку на вулиці Зеленій в селі Боратин виявив сусід. Особи загиблих поки не встановили, але відомо, що це жінка та два чоловіки.

Як розповіли журналістам ВСН місцеві мешканці, загиблі зловживали алкогольними напоями, їм було орієнтовно близько 60 років. За попередньою версією, постраждалі отруїлись чадним газом. Втім, цю версію у поліції наразі не підтверджують і не спростовують.

Станом на 16:30 на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Для визначення точної причини смерті тіла загиблих скерують на судмедекспертизу.