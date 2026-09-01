Артем Романюков багато років працював у напрямку цифровізації та закупівель

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ДОТ одноголосно призначила Артема Романюкова тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Агенції. Про це повідомили Міністерство оборони та член Ради, очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

До призначення Романюков обіймав посаду заступника директора АОЗ з розвитку.

«Артем – офіцер Збройних сил України, учасник бойових дій. Проходив службу в бригаді “Чорний ліс”. Багато років працював у напрямку цифровізації та закупівель у Міноборони: очолював Департамент політики закупівель МО та обіймав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості», – написав Чмут.

Він зазначив, що Романюков «підхопить управління Агенцією у складний період завершення фінансового року».

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Паралельно розпочнеться відбір постійного керівника АОЗ. Для цього Агенція планує залучити рекрутингову компанію. Завершити конкурсний відбір мають до кінця 2026 року.

У Міноборони зазначили, що серед завдань Романюкова – продовження переведення оборонних закупівель на тендери, цифровізація необхідних механізмів та антикорупційна робота.

«Фронт має отримувати найкраще за розумні гроші і за прозорими процедурами. Використаю всі свої знання й експертизу для досягнення цієї мети. Для мене це велика честь – продовжувати працювати задля посилення українського війська», – сказав Артем Романюков.

Раніше він займався реформою оборонних закупівель, зокрема впровадженням конкурентних процедур для закупівлі озброєння та військової техніки, а також працював над Реєстром виробників.

У Міноборони Романюков керував командою, яка розробила порядок використання коштів ЄС у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках (Ukraine Support Loan). Також він відповідав за запуск перших етапів Базового рівня забезпечення підрозділів.

За його участі впровадили систему Prozorro та запустили цифрові сервіси Резерв+, Армія+, електронний рапорт і військово-обліковий документ.

Нагадаємо, у серпні попередній генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади, яку обіймав з березня 2025 року. До того він був гендиректором Державного оператора тилу.