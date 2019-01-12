Товариство охорони пам’яток повідомило, які старовинні речі зникли з Києво-Печерської лаври

У Товаристві охорони пам’яток розповіли, яких матеріальних цінностей не знайшов Мінкульт у Лаврі

Вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі. Про це розповів заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури Богдан Кожушко, інформує «Радіо Свобода».

«Відсутні вісім ікон. Всі ікони 19-го століття. Відсутній також дерев’яний потир (чаша – ред.) і хрест», – зазначив Кожушко, посилаючись на список інвентаризації.

Він уточнив, що не володіє інформацією про вартість зниклих речей.

«В тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей», – сказав заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Водночас голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що немає жодного офіційного документа, який підтверджував би наявність у Мінкульту претензій до Києво-Печерської лаври з приводу зникнення церковних цінностей.

Нагадаємо, 9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність. Заяву про зникнення цінностей подали до правоохоронних органів.

8 січня міністр культури Євген Нищук розповів, що інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року».

Києво-Печерський монастир був заснований 1051 року. Лавра є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).