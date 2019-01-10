Комісія в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення десяти предметів

Ревізія не виявила в Києво-Печерській лаврі 10 предметів. Про це повідомила керівниця прес-служби Міністерства культури України Юлія Даценко.

Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі комісія не виявила частини предметів. Зазначається, що 829 предметів були передані до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври чоловічого монастиря в період із 1988 до 2000 року.

«Перевіркою встановлена наявність та точне місцеперебування 815 предметів. 14 предметів не виявили. Після завершення перевірки представниками монастиря було додатково надано до огляду чотири предмети з числа тих, що не були виявлені. Станом на сьогодні відсутніми залишаються 10 предметів, місцеперебування яких не встановлене. Про це було проінформовано правоохоронні органи», - розповіла Юлія Даценко.

За підсумками ревізії встановлено переважно задовільний стан зберігання культурних цінностей. З оглянутих предметів 253 відреставровані, 65 – потребують реставрації, а два з них – в аварійному стані.

У комісії не повідомляють, які саме предмети зникли, проте раніше, під час проведення першої за 30 років інвентаризації​ у Києво-Печерській лаврі, яка відбувалася в період із 21 листопада до 17 грудня, Міністерство культури виявило зникнення деяких ікон.