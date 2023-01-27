На тракториста також склали протокол за забруднення дороги

На Хмельниччині поліція викрила тракториста під час крадіжки електроопори. Це сталось неподалік містечка Дунаївці, де правоохоронці помітили трактор, який тягнув стовп. Як виявилось, електроопору демонтували електрики, але забрати не встигли, натомість це зробив чоловік. Навіщо йому потрібна була електроопора, невідомо. За крадіжку, скоєну під час воєнного стану, йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомляє поліція, трактор МТЗ-82, який тягнув електроопору, помітив патрульний екіпаж близько 10:00, патрулюючи поблизу села Заставля Дунаєвецької громади. Поліцейські зупинили його, щоб перевірити документи водія.

«Як виявилось, 32-річний житель села Ганнівка викрав бетонну електроопору, яку нещодавно демонтували працівники місцевого РЕМ, але не встигли її забрати», – повідомляють в Кам'янець-Подільському райуправлінні поліції.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Трактор та електроопору наразі вилучили.

Крім того, на чоловіка склали адмінпротокол, оскільки він забруднив дорогу, по якій тягнув електроопору. Згідно з ч.1 ст. 139 КУпАП (пошкодження, в тому числі забруднення дорожнього покриття), йому загрожує 340 грн штрафу.